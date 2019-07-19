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Право

ТАВАРАЦЯН ВНОВЬ ПОКИДАЕТ ВСС, УСПЕВ ИЗБРАТЬ ВАРДАЗАРЯНА

2019-07-19 16:22
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18 июля Высший судебный совет созвал заседание по вопросу прекращения полномочий члена ВСС, судьи Нахшун Таварацян. Напомним, что последняя была избрана вследствие гендерной политики  в ноябре 2018 года, но, так как ее избрание вызвало недовольство среди некоторых коллег, желая показать, что членство в ВСС для нее не самоцель, по собственному желанию взяла самоотвод. Но по прошествии 9 месяцев, в ходе Общего собрания судей, вдруг  решила принести присягу, объявив себя членом ВСС, что опять-таки вызвало возмущение многих юристов.

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