Ситуация в Высшем судебном совете (ВСС), что ни день, продолжает преподносить новые сюрпризы. Дело в том, что на сегодняшний день в составе ВСС по-прежнему всего 6 человек вместо 10. Но для полноценного функционирования структуры этого, мягко говоря, недостаточно. Поэтому у властей возникает вполне естественное желание пополнить оскудевшие ряды ВСС, чтобы этот орган без проблем мог осуществлять возложенные на него полномочия. Так что же происходит в реальности?