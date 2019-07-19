ТАВАРАЦЯН ВНОВЬ ПОКИДАЕТ ВСС, УСПЕВ ИЗБРАТЬ ВАРДАЗАРЯНА
18 июля Высший судебный совет созвал заседание по вопросу прекращения полномочий члена ВСС, судьи Нахшун Таварацян. Напомним, что последняя была избрана вследствие гендерной политики в ноябре 2018 года, но, так как ее избрание вызвало недовольство среди некоторых коллег, желая показать, что членство в ВСС для нее не самоцель, по собственному желанию взяла самоотвод. Но по прошествии 9 месяцев, в ходе Общего собрания судей, вдруг решила принести присягу, объявив себя членом ВСС, что опять-таки вызвало возмущение многих юристов.